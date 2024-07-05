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Безработица в США в июне достигла максимума с ноября 2021 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

При этом безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в США в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Минтруда также пересмотрело статистику за апрель: повышение количества рабочих мест составило 108 тыс., а не 165 тыс. В общей сложности рост числа рабочих мест в апреле и мае был на 111 тыс. меньше, чем сообщалось прежде.

Количество рабочих мест в частном секторе в июне увеличилось на 136 тыс., в государственном - на 70 тыс.

Рост в здравоохранении составил 49 тыс., в социальной сфере - 34 тыс., в строительном секторе - 27 тыс. При этом было отмечено сокращение числа рабочих мест в розничной торговле (на 9 тыс.), в промышленном секторе (на 8 тыс.), в сфере профессиональных и деловых услуг (на 17 тыс.).

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июне увеличилась на 0,3% относительно предыдущего месяца и достигла $35. В годовом выражении показатель вырос на 3,9% - минимально с июня 2021 года. В мае повышение составило 0,4% в помесячном и 4,1% в годовом выражении.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне осталась на уровне 34,3 часа третий месяц подряд.

Доля участия населения в рабочей силе поднялась до 62,6% с майских 62,5%.

США
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