Оценка прироста числа рабочих мест в США за апрель 2023 - март 2024 г. понижена на 818 тыс.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее. Об этом говорится в пересмотренных данных министерства труда США.

Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс.

Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Многие экономисты высказывали опасения, что первоначальные оценки Минтруда были слишком радужными. В частности, член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман выразила уверенность в том, что пересмотр может быть существенным. При этом диапазон прогнозов был очень широким: аналитики JPMorgan ожидали снижения оценки всего на 360 тыс., а эксперты Goldman Sachs не исключали понижения на 1 млн.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут оказать влияние на оценку Федеральной резервной системой состояния рынка труда и повлиять на ее решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.