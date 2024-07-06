Орбан пообещал с понедельника продолжить усилия по украинскому урегулированию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что уже с понедельника продолжит усилия по поиску решения украинского кризиса.

"Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью были установление прямых каналов связи, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение последует в понедельник", - написал он в соцсети X.

Кроме того, Орбан выразил несогласие с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, раскритиковавшим его поездку. Боррель напомнил в пятницу, что позиция ЕС заключается в отказе от официальных контактов с руководством РФ. "Это прекрасный пример брюссельской бюрократической бессмыслицы, не позволившей найти путь к урегулированию между Украиной и Россией. Если мы хотим добиться завершения боевых действий, то нам нужен политический, а не бюрократический подход", - написал Орбан.

В пятницу, как сообщалось, Орбан провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили, среди прочего, украинскую проблему.