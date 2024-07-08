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Си Цзиньпин принял прибывшего в Пекин премьер-министра Венгрии Орбана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в понедельник ведущие китайские СМИ.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине в правительственной резиденции "Дяоюйтай" принял премьер-министра Венгрии Орбана", - говорится в сообщениях.

Подробности встречи не приводятся.

После прибытия венгерского премьера в Пекин МИД Китая сообщил, что Си Цзиньпин и Орбан "проведут встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес".

Ранее Орбан после визитов в Киев и Москву в интервью швейцарской газете Die Weltwoche заявил, что у него будут "неожиданные встречи".

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве Орбан сообщил в соцсети X, что с 8 июля он намерен продолжить усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта.

"В Москве я провел переговоры с президентом Путиным. Моей целью является установление прямых контактов, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение последует в понедельник", - говорилось в сообщении венгерского премьера.

Си Цзиньпин Пекин Виктор Орбан
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