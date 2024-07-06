Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что он - самый квалифицированный для поста главы государства американец.

"Я не считаю, что существует кто-либо с более высокой квалификацией, чем у меня, чтобы стать президентом и выиграть гонку", - сказал он в интервью ABC.

Как отмечают американские СМИ, интервью преследовало цель сгладить негативное влияние провальных дебатов Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом, который является возможным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

В ходе интервью Байден сослался на "действительно сильную простуду", из-за которой он спотыкался во время дебатов, а также усталость после двух поездок в Европу.

"Я был измотан. Я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки. Это была плохая ночь", - сказал он.

Во время интервью глава Белого дома ответил вопросы, касающиеся его здоровья и когнитивных способностей.

В ответ на вопрос, проходил ли он соответствующие тесты, Байден заявил, что "никто не говорил мне, что это нужно". Он отметил, что его деятельность на посту главы государства сама по себе свидетельствует о профессиональной пригодности.

В качестве подтверждения своих слов Байден заявил, что "сплотил НАТО", создал альянс AUKUS, добился международной поддержки Украины.

Согласно публикациям СМИ, некоторые демократы призвали Байдена подумать о том, является ли он лучшим кандидатом на президентский пост.

Как сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники, сенатор Марк Уорнер предпринимает усилия, чтобы убедить демократов в Сенате, что Байдену пора остановить свою кампанию по переизбранию. По словам одного из них, встреча Уорнера с коллегами, как ожидается, состоится в понедельник.

При этом Байден считает, что Уорнер - единственный, кто добивается его выхода из предвыборной гонки. "Он является единственным", - сказал президент журналистам пула Белого дома.

По данным The Washington Post, бывший исполнительный директор Intuit и PayPal Билл Харрис, сказал, что он возглавляет небольшую группу доноров от Демократической партии, которые пообещали в случае выхода Байдена из гонки выделить $2 млн на финансирование президентских дебатов между потенциальными кандидатами.