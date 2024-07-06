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МИД Турции заявил, что часть стран Запада игнорирует позицию Баку в переговорах с Ереваном

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Анкара считает несбалансированной позицию некоторых западных стран в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана", - сказал Фидан в субботу на заседании СМИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Слова Фидана приводят азербайджанские СМИ.

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