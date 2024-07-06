Казахстан предложил свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности предоставить площадку для мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном", - сказал он в субботу на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Азербайджане.

Токаев подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. "Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия - это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в организации уделяем особое внимание принципу "медиации". В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий", - заявил президент.

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году. Секретариат ОТГ находится в Стамбуле. В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.