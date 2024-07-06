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Дания проследит за прохождением российских кораблей в Балтику на День ВМФ РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Дании будут следить за прохождением российских военных кораблей и подлодок через проливы Эресунн и Большой Бельт в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ, который будет проходить 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщило военное ведомство королевства.

В операции по слежению за российскими кораблями также будут задействованы шведские военно-морские силы, указывается в сообщении.

Таким образом, за прохождением российских военных кораблей через датские проливы из Северного моря в Балтику будут следить патрульные корабли сразу двух натовских стран.

Дания Швеция ВМФ РФ Балтийское море Северное море Петербург
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