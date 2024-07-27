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Путин подписал указ о проведении в День ВМФ 28 июля парада в Петербурге

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля, в День Военно-морского флота, главного военно-морского парада и артиллерийского салюта в Санкт-Петербурге.

Указ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 28 июля 2024 года, в День Военно-Морского Флота, в городе Санкт-Петербурге: Главный военно-морской парад; в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе.

Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством России.

"Правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2024 год заинтересованным федеральным органам исполнительной власти", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Путин День ВМФ РФ Минобороны РФ
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