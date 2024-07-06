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Лукашенко пригласил нового президента Ирана в Минск

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана и пригласил его посетить Минск в удобное для него время, сообщили в пресс-службе главы белорусского президента.

Успешное проведение электоральной кампании в непростых для Ирана обстоятельствах Лукашенко назвал "безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития".

"Результаты голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - отметил глава государства.

Лукашенко обратил внимание на тот факт, что диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется.

"Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко Иран
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