Избранный президент Ирана заявил, что выполнит все предвыборные обещания

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его предвыборные обещания не были пустыми словами, и он намерен выполнить каждое из них, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Я не давал ложных обещаний во время предвыборной кампании на пост президента", - заявил он, выступая на церемонии, устроенной в честь его победы.

Пезешкиан заявил, что впереди его ждут серьезные испытания, а также пообещал "услышать всех, к кому раньше не прислушивались".

В пятницу в Иране состоялся второй тур президентских выборов. Победу на нем одержал Пезешкиан.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи ранее в субботу призвал Пезешкиана работать в том же направлении, что и его предшественник - погибший в авиакатастрофе президент Ибрахим Раиси.

Экс-депутат иранского парламента Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. Кандидаты представляли два основных иранских политических течения: Пезешкиан - иранских реформистов, а его соперник Саид Джалили - консерваторов.

Раиси при этом представлял ультраконсервативное политическое крыло. Он, в целом, выступал за жесткую линию в отношениях с Западом. Пезешкиан же в ходе предвыборной кампании говорил, что намерен пытаться уговорить страны Запада отменить санкции против его страны. При этом по одному из ключевых внешнеполитических вопросов - соглашению по иранскому атому - позиции Раиси и Пезешкиана сопоставимы. Пезешкиан выступал за то, чтобы попытаться восстановить соглашение. Раиси тоже был не против восстановления.