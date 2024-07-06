Глава ЦРУ посетит Катар для переговоров о сделке по сектору Газа

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс на следующей неделе отправится в Доху для переговоров о перемирии между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

Бернс встретится с представителями Катара, Египта и Израиля, чтобы попытаться ускорить заключение сделки.

Глава Моссада Давид Барнеа прибыл в Катар в пятницу для переговоров.

В конце мая президент США Джо Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.