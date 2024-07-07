Премьер Франции Атталь после выборов заявил, что подаст в отставку

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в воскресенье по итогам второго тура парламентских выборов заявил, что подаст в отставку.

"Завтра я подам прошение об отставке президенту страны", - приводят французские СМИ слова Атталя.

Он отметил, что до формирования следующего правительства будет выполнять обязанности премьера "столько, сколько это потребуется". При этом, Атталь указал, что по итогам выборов пропрезидентская коалиция "получает в три раза больше депутатских мест, чем показывали некоторые прогнозы в начале кампании".

Согласно экзит-полам, ни одна из политических коалиций не получает абсолютное большинство в Национальном собрании Франции. Первое место занимает левый блок "Новый народный фронт", второе - пропрезидентская коалиция "Вместе", третье - антимигрантская партия "Национальное объединение".

Французские СМИ отмечают, что между этими тремя политическими лагерями много разногласий, и потому неясно, как будет выглядеть следующее правительство.