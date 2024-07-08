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Володин предсказал странам Европы и США повторение на выборах сценария Франции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сложившаяся во Франции ситуация, когда представители действующей политической власти уступают на выборах, может повториться в других европейских странах и в США.

"Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением", - написал он в Telegram.

Он считает, что "подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств, в то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик".

По данным МВД Франции, "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий во Франции, получил большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов - 182 места. На втором месте (168 мест) - возглавляемая президентом Эмманюэлем Макроном коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места. Партия "Республиканцы" имеет 45 мест, еще 39 мест распределились между другими участниками выборов.

Вячеслав Володин США Франция Европа
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