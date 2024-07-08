Володин предсказал странам Европы и США повторение на выборах сценария Франции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сложившаяся во Франции ситуация, когда представители действующей политической власти уступают на выборах, может повториться в других европейских странах и в США.

"Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением", - написал он в Telegram.

Он считает, что "подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств, в то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик".

По данным МВД Франции, "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий во Франции, получил большинство мест в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов - 182 места. На втором месте (168 мест) - возглавляемая президентом Эмманюэлем Макроном коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места. Партия "Республиканцы" имеет 45 мест, еще 39 мест распределились между другими участниками выборов.