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Коалиция левых партий заняла первое место по итогам парламентских выборов во Франции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий во Франции, получил большинство мест в Национальном собрании по итогам прошедшего накануне второго тура парламентских выборов, сообщило МВД республики в понедельник.

По официальным данным, "Новый народный фронт" получил в парламенте 182 места. На втором месте (168 мест) - возглавляемая президентом Эмманeэлем Макроном коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места.

Партия "Республиканцы" имеет 45 мест, еще 39 мест распределились между другими участниками выборов.

"Это означает, что ни одна партия не получила необходимые для абсолютного большинства 289 мест, и, похоже, Франция погрузится в еще большую политическую неопределенность (...), и парламент, скорее всего, будет парализован и разделен между тремя блоками", - комментирует результаты выборов телеканал CNN.

Франция Новый народный фронт Национальное собрание
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