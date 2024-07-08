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Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июля

Победа левой коалиции на выборах во Франции, Орбан прибыл в Китай, лесной пожар в зоне отдыха на Кубани

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Коалиция левых партий заняла первое место по итогам парламентских выборов во Франции. На втором месте - коалиция "Вместе", возглавляемая президентом Макроном, на третьем - антимигрантское "Национальное объединение"

- Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Китай. Его принял Си Цзиньпин.

- Комитет по надзору палаты представителей Конгресса пригласил врача Байдена для дачи показаний о его здоровье. Он отметил, что заявления пресс-секретаря Белого дома и самого Байдена о медицинском обследовании президента США противоречат друг другу.

- Лесной пожар произошел в бухте Инал на Кубани. Отдыхающих эвакуируют из баз отдыха, тушение ведут 80 человек и 12 единиц техники.

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