Корветы Тихоокеанского флота вышли в море для выполнения задач в АТР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"При выходе из главной базы флота экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника", - говорится в сообщении.

Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота.

В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.