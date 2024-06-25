Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Постановку минных заграждений у Курил отработали на учениях тральщики ТОФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях у Курильских островов поставили минные заграждения на предполагаемых маршрутах подхода кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки флота в районе Курильских островов был проведён учебный эпизод по постановке минных заграждений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений на основе разведданных стали известны маршруты предполагаемого подхода надводных боевых кораблей вероятного противника в районы морской экономической деятельности.

Морские тральщики ТОФ в составе корабельной тральной группы "перешли в назначенный район, выполнили развертывание по секторам и постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин". Затем перешли в район проведения следующего эпизода.

Двустороннее учение группировок сил ТОФ проходит с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", сообщает пресс-служба.

ТОФ Курильские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над Белгородской областью за ночь уничтожено 29 дронов ВСУ, над Воронежской - один

Поражено несколько целей на подлете к Белгороду, есть еще один пострадавший

Женщина пострадала после массированной атаки БПЛА на Белгород

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Бейрит отправлен под домашний арест

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Костромич, заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом, умер в больнице

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязине
Нападение боевиков в Дагестане

Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });