Постановку минных заграждений у Курил отработали на учениях тральщики ТОФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях у Курильских островов поставили минные заграждения на предполагаемых маршрутах подхода кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки флота в районе Курильских островов был проведён учебный эпизод по постановке минных заграждений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений на основе разведданных стали известны маршруты предполагаемого подхода надводных боевых кораблей вероятного противника в районы морской экономической деятельности.

Морские тральщики ТОФ в составе корабельной тральной группы "перешли в назначенный район, выполнили развертывание по секторам и постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин". Затем перешли в район проведения следующего эпизода.

Двустороннее учение группировок сил ТОФ проходит с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", сообщает пресс-служба.