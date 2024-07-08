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Молдавия готова обеспечить энергопоставки на Украину в обмен на газ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Молдавия готова обеспечить поставки электроэнергии на Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию" разместив на своей территории генерационные установки и используя природный газ с Украины для этого обмена, говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Молдавии и Румынии.

"Для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной", - говорится в заявлении.

Внешнеполитические ведомства трех стран также намерены сотрудничать для привлечения международных фондов и помощи для реализации указанных проектов, для укрепления энергетической безопасности, обеспечения устойчивого развития в регионе и содействия достижению целей, связанных с изменением климата.

Согласно совместному документу, страны выражают готовность работать с целью увеличения эффективности и объемов транзита товаров, прежде всего сельскохозяйственной продукции, с/на Украину через Молдавию и Румынию в дунайские порты, предоставляя особый приоритет железным дорогам.

"Мы также признаем необходимость усилить интегрированное управление границами, в частности, путем развития многофункционального транспортного хаба "Рени - Джурджулешты - Галац" в рамках инициативы "Зеленого коридора". Мы согласны, что транспортные и таможенные ведомства наших страны должны сотрудничать с целью создания объединенной цифровой системы для облегчения перевозчикам товаров пересечения государственных границ как части развития Северо-Центрального коридора, вместе с мерами по укреплению сотрудничества между пограничными, миграционными и другими учреждениями", - говорится в документе.

Министры выразили решимость определить и привлечь ресурсы для развития соответствующей инфраструктуры на пограничных пунктах пропуска и вокруг них.

Энергосистема Украины работает с нарушениями из-за повреждения объектов генерации. Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отмечала, что мощность выведенных из строя энергообъектов на Украине по состоянию на начало июня оценивалась в 9,2 МВт.

Евросоюз Молдавия Украина МИД Румыния Катарина Матернова
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