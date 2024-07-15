Молдавия планирует объединить энергосистему с Румынией к 2029 году

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Молдавия планирует уже к 2029 году стать частью электроэнергетического рынка Евросоюза, объединив свою энергосистему с румынской, сказал изданию newsmaker.md министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Мы уже тесно сотрудничаем с Румынией и стремимся стать частью энергетического рынка Европейского союза к 2029 году, до вступления в ЕС, объединив энергетические рынки Молдавии и Румынии", - заявил он.

По его словам, Молдавия приветствует возможную покупку Румынией молдавского энергопредприятия Retele Electrice Distributie Nord (RED Nord), которое поставляет электроэнергию по всем северным районам Молдавии. Молдавские власти ищут инвесторов для RED Nord и FEE Nord (Furnizarea Energiei Electrice Nord, также занимается энергоснабжением севера страны - ИФ) в рамках приватизации, а сами предприятия уже исключили из списка гособъектов, не подлежащих приватизации, отметил министр.

"Мы приветствуем интерес румынской стороны к этим двум компаниям. Румыния является членом ЕС и обладает передовым опытом внедрения европейских стандартов в управлении энергетическим сектором", - сказал Парликов.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку 12 июля сообщил о планах покупки RED Nord. Глава румынского кабмина отметил, что сейчас Румыния производит больше электроэнергии, чем потребляет. "Наша система распределения электроэнергии - одна из самых больших в Европе. Если мы продолжим расширяться и в зоне Молдавии, что мы сейчас и делаем, то, возможно, купим RED Nord, и тогда система будет сбалансирована. У нас лучший энергетический баланс", - отметил Чолаку.

Молдавские власти объявили о возможности приватизации RED Nord и FEE Nord в августе прошлого года. Руководство страны ранее отмечало, что в электроэнергетическом секторе сохраняются риски из-за зависимости поставок электроэнергии от Молдавской ГРЭС (принадлежит "Интер РАО") в Приднестровье. В феврале этого года Молдавская ГРЭС обеспечила около 60% от общего объема спроса на электроэнергию на правом берегу Днестра, а остальная часть была законтрактована из внутренних источников, с Украины и из Румынии.