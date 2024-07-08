Нефтехимические мощности Ирана превысили 95 млн т в год

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Производственная мощность нефтехимического сектора Ирана превысила 95 млн тонн в год. Об этом сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на слова управляющего директора National Petrochemical Company (NPC) Мортеза Шахмирзаи.

По словам главы госхолдинга, к апрелю 2025 года будут запущены 15 нефтехимических производств. За счет этого мощность нефтехимического сектора вырастет до 100 млн тонн в год.

Отмечается, что Иран обеспечивает более 70-80% потребностей фармацевтической промышленности страны в сырье.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает в 2028 году располагать мощностью в 131,5 млн тонн. На развитие нефтехимической отрасли Ирана в 2023-2028 годах будет направлено $30 млрд. До 2034 года Иран намерен нарастить производственные мощности в области нефтехимии до 188 млн тонн в год.