Германия в мае сократила экспорт в Россию на 19,3%, снизила импорт из РФ на 8%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в мае на 19,3% по сравнению с апрелем, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 8%.

Майский экспорт в Россию был на 22,1% ниже, чем годом ранее, импорт - на 35,7%.

В январе-мае экспорт в РФ упал на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт - на 59,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в мае снизился относительно предыдущего месяца на 3,6%, до 131,6 млрд евро. Объем импорта сократился на 6,6%, до 106,7 млрд евро, причем снижение было отмечено впервые с начала этого года.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза уменьшился на 2,5% относительно апреля, а поставки в государства, не входящие в ЕС, снизились на 4,9%. Экспорт в США сократился на 2,9%, в Китай - на 10,2%, в Великобританию - на 11,7%.

Импорт из государств ЕС в мае упал на 8,9%, из стран за пределами ЕС - уменьшился на 4%. Импорт из Китая вырос на 1,7%, из США - на 4,6%, а из Великобритании - сократился на 9,3%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в мае составил 24,9 млрд евро по сравнению с 22,2 млрд евро месяцем ранее.