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Германия сократила импорт из России в августе на 29,1% к июлю

Августовский экспорт в Россию был на 11,8% ниже, чем годом ранее, импорт - на 41,4%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года Германия сократила импорт из России на 29,1% к июлю до 102,8 млн евро, сообщило Федеральное статистическое управление Destatis. Экспорт из ФРГ в Россию сократился в августе на 9,5%, до 627,2 млн евро.

Августовский экспорт в Россию был на 11,8% ниже, чем годом ранее, импорт - на 41,4%.

В январе-августе экспорт в РФ упал на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт - на 55,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в августе повысился относительно предыдущего месяца на 1,3%, до 131,9 млрд евро. Объем импорта сократился на 3,4%, до 109,4 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 0,8% относительно июля, а поставки в государства, не входящие в ЕС, повысились на 1,9%. Экспорт в США вырос на 5,5%, в Великобританию - на 5,7%, в Китай - на 1,9%.

Импорт из государств ЕС в августе снизился на 3,7%, из стран за пределами ЕС - на 3,2%. Импорт из Китая сократился на 1,4%, из Великобритании - на 0,1%, а из США - вырос на 0,7%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в августе увеличился до максимальных с мая 22,5 млрд евро с 16,9 млрд евро месяцем ранее, когда показатель был минимальным с декабря 2022 года. Профицит за восемь месяцев 2024 года составил 179,1 млрд евро.

Германия Destatis Евросоюз Китай США
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