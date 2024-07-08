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Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Варшава и Киев заключили в понедельник соглашение по безопасности, передает польский телеканал Polsat.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, они подписали соглашение по безопасности", - сообщает телеканал.

"Я высказался ясно: мы будем помогать, поскольку ваша безопасность - это наша безопасность. Но мы не будем предпринимать ничего такого, что ослабило бы нашу собственную безопасность, наши возможности. Тут речь идет и о истребителях, и о вооружении, которое нужно и Польше, и Украине", - прокомментировал подписание соглашения глава польского правительства.

Позже в понедельник у Зеленского запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Президент Украины находится в Варшаве на пути в Вашингтон.

Владимир Зеленский Польша Украина Дональд Туск
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