Туск обсудит с Зеленским перспективы членства Украины в НАТО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Перспективы членства Украины в НАТО станут одной из тем переговоров премьер-министра Польши Дональда Туска с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщил в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.

По его словам, собеседники коснутся и "других проблем, с которыми, возможно, придется столкнуться в ближайшем будущем". Радиостанция уточняет, что речь идет о возможной смене президента США.

Зеленский также намерен встретиться и с президентом Польши Анджеем Дудой.

О других деталях визита Зеленского в Варшаву не сообщается.

Известно лишь, что президент Украины сделает остановку в Польше на пути в Вашингтон.