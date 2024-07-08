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Lucid во II квартале увеличил поставки автомобилей в 1,7 раза и снизил выпуск на 3%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил поставки автомобилей во втором квартале в 1,7 раза (на 70,5%), но сократил производство на 2,9%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне клиентам поставлено 2,394 тыс. машин по сравнению с 1,404 тыс. за аналогичный период прошлого года. При этом выпуск уменьшился до 2,11 тыс. электрокаров с 2,173 тыс.

В первом квартале текущего года поставки составляли 1,967 тыс. машин, производство - 1,728 тыс.

Котировки акций Lucid Group растут на 4,1% в ходе торгов в понедельник. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя повысилась на 15,9% (до $6,76 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 13,1%.

Компания опубликует финансовую отчетность за второй квартал 5 августа.

Lucid Group
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