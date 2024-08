Lucid во II кв. увеличил убыток на 3%, получит $1,5 млрд от саудовского фонда PIF

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. сообщил, что достиг соглашения с мажоритарным акционером Ayar Third Investment Co., дочерней структурой саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), об инвестициях общим объемом $1,5 млрд.

Ayar купит конвертируемые привилегированные акции Lucid на $750 млн в рамках частного размещения, а также предоставит кредит на аналогичную сумму. Lucid полагает, что эти средства, вероятно, обеспечат достаточную ликвидность как минимум до конца четвертого квартала 2025 года.

Во втором квартале 2024 года Lucid увеличил чистый убыток на 3,4%, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков. В апреле-июне чистый убыток компании вырос до $790 млн, или 34 центов в расчете на акцию, с $764 млн, или 40 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил 29 центов на акцию.

Выручка выросла на треть - до $201 млн против $151 млн годом ранее. Производство составило 2,11 тыс. электрокаров.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне 27 центов при выручке в $190 млн.

Lucid завершила квартал с ликвидностью в объеме $4,28 млрд. Компания подтвердила прогноз, согласно которому она планирует в 2024 году выпустить около 9 тыс. электромобилей по сравнению с 8,428 тыс. машин в прошлом году.

Котировки акций Lucid на дополнительных торгах в понедельник выросли на 6%. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя рухнула почти на 28% (до $6,9 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 8%.