Поиск

Tesla снизила продажи электромобилей в Китае в июне на 20,2%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla сократила поставки с шанхайского завода в июне на 20,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 59,261 тыс. электромобилей, по предварительным расчетам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

При этом относительно мая показатель вырос на 7,3%.

Экспортные поставки Tesla с шанхайского предприятия в прошлом месяце составили 11,746 тыс. машин. Это на 39,7% ниже прошлогоднего уровня и на 32,3% меньше майского.

В первом полугодии компания продала 426,6 тыс. электрокаров китайского производства (включая поставки на экспорт), что на 10,5% превзошло показатель годом ранее.

В целом автопроизводители продали в КНР в июне 856 тыс. электромобилей, что на 28,6% больше, чем в том же месяце 2023 года. Относительно мая реализация увеличилась на 6,4%.

Tesla Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден призвал демократов-критиков оспорить его кандидатуру на съезде Демпартии

Байден призвал демократов-критиков оспорить его кандидатуру на съезде Демпартии

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Макрон попросил премьера Франции временно остаться на своем посту

Макрон попросил премьера Франции временно остаться на своем посту

Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX

Boeing признала вину по делу о двух авиакатастрофах лайнеров 737 MAX

В Белоруссии начались совместные с Китаем антитеррористические учения

Орбан завершил визит в Пекин и направляется в Вашингтон

Орбан завершил визит в Пекин и направляется в Вашингтон

Премьер-министр Индии прибывает с визитом в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });