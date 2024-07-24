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Tesla во II кв. получила рекордную выручку, сократив чистую прибыль почти вдвое

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал двухпроцентное повышение выручки во втором квартале, при этом его чистая прибыль упала на 45%.

Как говорится в презентации компании для акционеров, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,48 млрд по сравнению с $2,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,42 с $0,78.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $0,52 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,61 на акцию.

Квартальная выручка Tesla увеличилась до рекордных $25,5 млрд с $24,93 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков в $24,5 млрд.

Валовая рентабельность составила 18% по сравнению с 18,2% годом ранее и 17,4% в первом квартале.

Акции Tesla подешевели почти на 7,8% по итогам дополнительных торгов во вторник после публикации отчетности.

Tesla
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