В Белом доме не видят признаков обеспокоенности союзников США состоянием Байдена

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Джон Кирби в понедельник заявил, что не знает о каких-либо разговорах союзников США в преддверии саммита НАТО, в которых они выражали бы обеспокоенность состоянием здоровья американского президента Джо Байдена.

"Я не в курсе таких разговоров, которые бы проводились с нами, сотрудниками Белого дома", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ об обеспокоенности американских союзников.

Отвечая на вопрос о том, не собирается ли Байден заверить партнеров США в том, что его здоровье соответствует уровню, необходимому для того, чтобы занимать пост президента, Кирби сказал: "Мы не получаем никаких сигналов такой необходимости".

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что дипломаты и мировые лидеры в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне "в частном порядке выражали серьезную обеспокоенность возрастом Байдена, его здоровьем и способностью победить на президентских выборах в 2024 году". Согласно источникам издания, некоторые союзники отреагировали "с ужасом и страхом" на выступление Байдена на дебатах.

В ночь на 28 июня в США прошли первые дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп одержал убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают действующего главу Белого дома.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической - в августе.

При этом ранее СМИ сообщали, что Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Байдена на пост главы государства уже в середине июля. Источники сообщали, что 21 июля состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда, на которой это может произойти.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.