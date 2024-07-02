Демократическая партия намерена выдвинуть Байдена кандидатом в президенты в июле

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры президента Джо Байдена на пост главы государства на ноябрьских выборах уже в середине июля, то есть до партийного съезда в августе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с этим вопросом, (...) потенциальная дата выдвижения Байдена - 21 июля, когда состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда Демократической партии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что этот шаг направлен на то, чтобы "гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени, а также поможет пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачных дебатов на прошлой неделе".

Это позволит партии "еще больше сплотиться вокруг своего кандидата, даже несмотря на то, что инсайдеры призывают его уступить место другому", считает агентство.

Действующий президент набрал около 99% голосов делегатов от своей партии на праймериз 2024 года, что "обеспечило ему огромное влияние на партийный истеблишмент".

Как накануне сообщил CNN, "более двух десятков высокопоставленных чиновников-демократов, политических деятелей и доноров, связанных с Байденом и многими другими людьми, которых чаще всего рассматривают в качестве потенциальных замен Байдену, (...) говорят, что их пугает почти каждый сценарий: выдвижение Байдена, выдвижение (вице-президента - ИФ) Камалы Харрис, выдвижение кого-то другого".

Bloomberg напоминает, что Байден провел выходные, участвуя в предвыборной кампании по сбору средств в Нью-Йорке и Нью-Джерси, заверяя доноров, что он готов баллотироваться на второй срок.

Тем не менее опросы общественного мнения показали, что усилия Байдена по переизбранию осложнялись опасениями избирателей по поводу его возраста и способности баллотироваться на второй срок.

Как ранее заявил редакционный совет The New York Times, дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом показали, что Демократической партии следует искать замену Байдену.

"Самый очевидный путь для демократов (...) - это честно сказать американской общественности и признать, что мистер Байден не может продолжать свою предвыборную гонку, и начать процесс выбора кого-то более способного занять его место, чтобы победить мистера Трампа в ноябре", - говорилось в публикации.

Результаты опроса, проведенного CBS News/YouGov, свидетельствуют, что после очевидного поражения Байдена в ходе дебатов 72% зарегистрированных избирателей не верят, что Байден обладает достаточным психическим и когнитивным здоровьем, чтобы занимать пост президента, по сравнению с 65% ранее в этом месяце.