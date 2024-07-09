Израиль нанес удары по боевикам ХАМАС на территории школы в центре Газы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в понедельник вечером нанесла точечные удары по боевикам ХАМАС в районе Нусейрат в Газе.

"Некоторое время назад, основываясь на разведданных и используя высокоточные боеприпасы, ВВС Израиля нанесли удар по нескольким террористам, которые вели террористическую деятельность, используя строения школы в районе Нусейрата в качестве прикрытия", - говорится в сообщении военных, опубликованном в телеграме.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.