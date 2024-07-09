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Проект коммюнике НАТО описывает путь Украины в альянс как "необратимый"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Путь Украины к вступлению в НАТО в проекте совместного коммюнике альянса описан как "необратимый", сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике, поскольку в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться, заявил один из собеседников телеканала.

По словам чиновника, ожидается, что в окончательной версии будет эта формулировка.

Ранее сообщалось, что США и несколько ключевых союзников, включая Великобританию, активно обсуждают, насколько решительно следует поддерживать членство Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Отмечалось, что чиновники США и Германии предложили, чтобы Североатлантический союз на саммите в следующем месяце пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявлял, что видит Украину членом Североатлантического альянса.

"Работа, которую мы ведем сейчас, прокладывает для вас необратимый путь к членству в НАТО. Когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО. Я сильно ожидаю того дня, когда украинский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО", - говорил он на пресс-конференции в Киеве в апреле.

США НАТО Украина
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