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В Кремле намерены внимательно следить за саммитом НАТО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, поскольку альянс считает Россию врагом и ставит цель нанести ей стратегическое поражение на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал он на брифинге.

По его словам, альянс считает Россию врагом и противником, неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя и "непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины".

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля,

Дмитрий Песков НАТО Вашингтон Украина Кремль
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