Американские СМИ ждут от Трампа кандидата в вице-президенты в ближайшие дни

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп завершает обдумывание вопроса о том, кто станет его кандидатом на пост вице-президента, о своем решении он может объявить на этой неделе, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

По информации издания, основными претендентами на позицию все еще являются сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более известный как Джей Ди Вэнс, а также губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. При этом сенаторы считаются более вероятными вариантами.

Предполагается, что Трамп объявит о своем выборе до конвенции (съезда) Республиканской партии, которая начнется 15 июля. Источник, близкий к штабу избирательной кампании экс-президента, заявил, что Трамп может назвать своего кандидата либо во время предвыборного мероприятия во Флориде в этот вторник, либо во время мероприятия в Пенсильвании в среду, либо, что наиболее вероятно, в его социальной сети Truth Social в любой день.

При этом и Рубио, и Вэнс заявили в воскресенье, что не знают, станет ли кто-то из них партнером Трампа на выборах.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.