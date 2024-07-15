Сенатор Джей Ди Вэнс станет кандидатом в вице-президенты США от республиканцев

Сенатор Дж. Д. Вэнс (республиканец от Огайо) Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Потенциальный кандидат на пост президента США от Республиканской партии, экс-глава государства Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты.

"После долгих размышлений (...) я решил, что человеком, который лучше всего подходит на должность вице-президента США, является Джей Ди Вэнс, сенатор от великого штата Огайо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Вэнс "сделал весьма успешную карьеру в сфере технологий и финансов и теперь, в ходе кампании, он будет уверенно уделять внимание людям, за которых он так блестяще боролся: за американских рабочих и фермеров в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и за их пределами".

Джеймс Дэвид Вэнс, более известный как Джей Ди Вэнс, родился 2 августа 1984 год. В 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году завершил обучение в Йельской школе права. С января 2023 года является сенатором от Огайо.

Вэнс выступает против военной помощи США Украине. Он, в частности, заявлял телеканалу NBC News, что в интересах Америки признать, что "Украине придется уступить часть территории". Его высказывания вызвали волну критики со стороны обеих основных партий США.

Президент США Джо Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии проходит 15-18 июля в Милуоки (штата Висконсин). Съезд Демократической партии пройдет в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.