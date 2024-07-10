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Глава "Роскосмоса" обсудит с коллегами из Китая проект лунной ядерной установки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Как ожидается, в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов посетит Китай, где обсудит с китайским космическим агентством проект ядерной энергетической установки на Луне.

Об этом Борисов заявил 3 июля на правительственном часе в Госдуме. "Они (КНР - ИФ) очень заинтересованы в создании нашей ядерной энергетической установки. И, пожалуй, мы сегодня одни из немногих в мире, которые можем действительно на практике реализовать этот эксперимент", - сказал тогда глава "Роскосмоса".

3 марта Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку. Также он сообщал о планах по совместной экспансии Луны после 2036 года.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансированием и этой теме следует уделить особое внимание.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

5 июня замглавы "Роскосмоса" по космическим комплексам и науке Александр Блошенко сказал "Интерфаксу", что Россия готова самостоятельно создать лунную электростанцию с ядерным реактором для российско-китайского проекта по строительству МНЛС, страны-партнеры смогут использовать ее электроэнергию для обеспечения модулей станции и робототехнических средств.

Юрий Борисов Роскосмос РФ Китай
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