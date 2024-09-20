Китайская ракета "Куайчжоу" вывела на орбиту группу спутников связи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Легкая китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" в пятницу вывела на орбиту четыре интернет-спутника "Тяньци", сообщило центральное телевидение страны.

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 17:43 по пекинскому времени (в 12:43 по Москве).

Спутники пополнят орбитальную группировку аналогичных аппаратов. Планируется, что в перспективе ее состав будет состоять из 38 спутников.

"Куайчжоу 1A" - китайская твердотопливная ракета-носитель, разработанная компанией ExPace, дочерним предприятием Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), для дешёвого и быстрого вывода на орбиту небольших коммерческих спутников. Четырехступенчатая ракета длиной 19,4 м, диаметром 1,4 м и со стартовой массой 30 тонн предназначена для запуска на низкую околоземную орбиту различной полезной нагрузки весом около 300 кг.

Ранее в пятницу китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) успешно вывела на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли Цзилинь-1.

Космические аппараты широкополосной связи успешно достигли заданных орбит. Спутники пополнили орбитальную группировку аналогичных аппаратов.