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Южная Корея поставит Румынии военную технику более чем на 900 млн евро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея заключила с Румынией соглашение о продаже военной техники на 920 млн евро, сообщает "Ренхап".

В рамках этого соглашения Сеул поставит Бухаресту 54 самоходные гаубицы К-9 и 36 бронемашин К-10, предназначенных для перевозки боеприпасов – это крупнейшая сделка по приобретению вооружений, которую заключила Румыния за последние семь лет.

По словам собеседников агентства, реализация соглашения начнется в 2027 году.

Стороны подписали соглашение через три месяца после того, как президент Южной Кореи Юн Сок провел встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, на которой они договорились развивать сотрудничество в сферах обороны и ядерной энергетики.

Южная Корея Румыния
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