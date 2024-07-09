Южная Корея поставит Польше более 800 танков К2

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сеул поставит Варшаве более 800 южнокорейских танков К2, соответствующее соглашение заключено во вторник, сообщило Агентство по вооружениям Польши.

"9 июля этого года Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, польский государственный оборонный концерн - ИФ) и Hyundai Rotem Company подписали новое соглашение о консорциуме, которое станет основанием для заказа на поставку танков K2PL в Вооруженные силы Польши", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "стороны подписали новое соглашение о консорциуме, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям будущего порядка и оправдать ожидания, установленные для PGZ SA и Hyundai Rotem Company правительством обеих стран".

В PGZ прокомментировали Агентству по вооружениям, что соглашение "также открывает путь к подписанию дальнейших соглашений, конкретно – направленных на передачу технологий, запуск производства, а также обслуживание поставляемой продукции".

Как напомнили в Агентстве по вооружениям, "в 2022 году между Агентством по вооружению и компанией Hyundai Rotem было подписано рамочное соглашение, которое предусматривает поставку 820 танков К2 в конфигурации K2PL, из них 500 танков K2PL будут изготовлены в Польше".

Новое правительство Польши, победившее в декабре прошлого года на парламентских выборах, неоднократно критиковало планы предшественников в отношении увеличения численности армии и заключенных структурами Минобороны контрактов. В частности, заявлялось о том, что все контракты будут пересмотрены.

Позже новое руководство польского военного ведомства заявило о сохранении высоких расходов на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых (порядка $29 млрд), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.