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В Южной Корее пять человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее мощные ливни вызвали наводнения, погибли не менее пяти человек, один пропал без вести, тысячам потребовалась эвакуация, сообщает "Ренхап" со ссылкой на чиновников.

Один человек утонул в затопленном лифте, еще один в машине упал в реку, одного засосало в систему сельскохозяйственного дренажа полей, еще у двоих отказало сердце.

Наиболее сложная ситуация складывается в южной части страны. В городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) лишь за час выпали рекордные 131,7 мм осадков.

Наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, нарушено движение транспорта, отменены 27 вылетов в аэропорту города Пусана.

По утверждениям сотрудников метеорологической службы Южной Кореи, ливней такого масштаба в стране не наблюдали последние 200 лет.

Пусан Южная Корея
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