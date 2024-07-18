В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

Последствия проливных дождей в Пхаджу Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сеул, его окрестности и соседние провинции накрыли ливни, уровень воды в водоемах опасно повысился, это вызвало наводнения. В результате произошли сбои в работе транспорта, было принято решение о закрытии школ и об эвакуации людей из отдельных районов, сообщает "Ренхап".

Сильнее всего пострадала провинция Кёнгидо, в которой расположен Сеул. В полицию поступили сотни заявлений с запросом помощи в эвакуации. По данным МВД, всего 887 человек из восьми городов и провинций получили приказ об обязательной эвакуации.

В Сеуле закрыты несколько станций метро и дорог, а также один мост. Были отменены 25 рейсов в международном аэропорту Инчхон.

О жертвах непогоды пока не сообщалось, однако дожди привели к многочисленным ДТП, падению деревьев и затоплению домов.

Повысился уровень воды в реках, которые текут со стороны КНДР. Власти предупредили южнокорейских граждан о том, что ливни могли смыть мины, расположенные на границе, и попросили людей быть осторожными.