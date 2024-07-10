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Boeing во II квартале сократил поставки самолетов на 32%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки во втором квартале более чем на 30% до 92 коммерческих самолетов по сравнению со 136 за аналогичный период 2023 года, сообщается в пресс-релизе.

Между тем результат оказался лучше показателя за первый квартал текущего года, когда было поставлено 83 лайнера.

Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали в среднем поставки в апреле-июне в 91 самолет.

В июне Boeing отправила клиентам 44 самолета, что стало лучшим месячным показателем в этом году. Однако это на 10% ниже прошлогоднего показателя (49 лайнеров).

В первом полугодии 2024 года поставки составляют 175 самолетов, в том числе 137 лайнеров семейства 737. В январе-июне прошлого года компания поставила 266 воздушных судов.

Котировки акций Boeing с начала текущего года упали почти на 30%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 4,3%.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE передала в первом полугодии 65 клиентам 323 самолета. В том числе в июне было поставлено 67 лайнеров, что также стало самым хорошим месячным показателем в 2024 году.

Котировки акций Airbus в ходе торгов в Париже в среду растут на 1,7%. С начала года они уменьшились на 4,1% по сравнению с повышением индекса CAC 40 на 0,4%.

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