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Поставки ПК в мире в апреле-июне выросли на 3%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале выросли на 3% относительно того же периода прошлого года – до 64,9 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

Таким образом, они увеличились по итогам второго квартала подряд.

При этом общее восстановление сдерживается слабыми результатами Китая. Без учета КНР мировые продажи ПК в апреле-июне повысились более чем на 5%, отмечается в сообщении.

"Не заблуждайтесь, рынок ПК, как и другие технологические рынки, в ближайшем будущем столкнется с проблемами, - полагает вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт. - Тем не менее, два квартала подряд роста в сочетании с большим рыночным ажиотажем вокруг компьютеров с искусственным интеллектом и циклом обновления в коммерческом секторе – похоже, это то, что нужно рынку ПК".

Лидером мирового рынка остается китайская Lenovo, доля которой поднялась до 22,7%, за ней следует американская HP Inc., доля которой опустилась до 21,1%.

Американская Dell Technologies стала единственной компанией в топ-5, поставки которой снизились (на 2,4%). Между тем продажи Apple Inc. взлетели почти на 21%.

Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):

II кв. 2024г II кв. 2023г изм. за год доля рынка во II кв.2024г доля во II кв.2023г
Lenovo 14,7 14,2 3,7 % 22,7 % 22,5 %
HP 13,7 13,4 1,8 % 21,1 % 21,3 %
Dell 10,1 10,3 -2,4 % 15,5 % 16,4 %
Apple 5,7 4,7 20,8 % 8,8 % 7,5 %
Acer 4,4 3,9 13,7 % 6,8 % 6,2 %
другие 16,3 16,5 -1,1 % 25,1 % 26,1 %
Всего 64,9 63,1 3,0 % 100 % 100 %
IDC International Data Corporation Lenovo HP Dell Apple
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