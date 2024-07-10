"Хезболла" пообещала прекратить атаки Израиля, как только будет заключена сделка с ХАМАС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер базирующейся в Ливане группировки "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что если Израиль и ХАМАС заключат сделку по перемирию, то его группировка прекратит атаки по Израилю, пишет The Times of Israel.

Главной целью почти ежедневных ударов по северу Израиля он назвал материальное, финансовое и моральное истощения неприятеля и добавил, что группировка смогла достичь этой цели. По его словам, "Хезболла" дала Израилю понять, что "если они хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить агрессию в секторе Газа".

Если ХАМАС и Израилю удастся достичь соглашения о мире, "Хезболла" прекратит атаки "без обсуждений и переговоров", заверил он.

Washington Post сообщает, что, по подсчетам аналитиков, в арсенале "Хезболлы" может быть около 130-150 тысяч ракет. Большая их часть - это "примитивные неуправляемые снаряды", однако они все равно могут стать серьезной проблемой для израильской ПВО.

10 июля Армия обороны Израиля заявила, что около 30 ракет были запущены по северу Израиля со стороны Ливана. Никто не пострадал, в нескольких населенных пунктах звучали сигналы воздушной тревоги.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Херци Ха-Леви заявил, что армия оказывает давление на ХАМАС по всей территории сектора Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил в Кнессете, что ХАМАС с начала операции ЦАХАЛа в секторе Газа потерял убитыми и ранеными 60% бойцов и что были убиты больше 14 тысяч участников группировки, а также выведены из строя большинство из 24 батальонов ХАМАС.

Также 10 июля военные повторно рекомендовали жителям города Газа покинуть его и перебраться в центр анклава. Ранее рекомендация эвакуироваться прозвучала для жителей ряда кварталов города.