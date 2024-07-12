Поиск

Австралийцам рекомендовали покинуть Ливан

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Австралии рекомендуют гражданам страны незамедлительно покинуть Ливан ввиду возможной эскалации конфликта между ливанской шиитской группировкой "Хезболла" и Израилем.

"Находящимся в Ливане австралийцам следует уехать незамедлительно, пока есть авиасообщение. Ситуация с обеспечением безопасности в Ливане может быстро ухудшиться", - предупредило в соцсети государственное агентство Smartraveller, в задачи которого входит информирование австралийцев о ситуации в странах мира.

"Аэропорт Бейрута может закрыться, а авиакомпании могут отменить полеты или значительно повысить цены на билеты. Возможно, что власти Австралии в таких условиях не смогут помочь вам покинуть страну", - сказано в сообщении.

Совет "не посещать Ливан" продолжает действовать с 19 октября 2023 года.

Ливан Бейрут Хезболла Smartraveller Австралия Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей

Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

Что случилось этой ночью: 12 июля, пятница

Орбан обсудил с Трампом установление мира на Украине

Орбан обсудил с Трампом установление мира на Украине

Байден не намерен отказываться от участия в президентской гонке

Глава Белого дома заверил, что находится в хорошей форме

Байден пока не видит смысла в контактах с Путиным

Байден пока не видит смысла в контактах с Путиным

Байден и Зеленский договорились активизировать восстановление энергетики Украины

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });