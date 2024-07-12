Австралийцам рекомендовали покинуть Ливан

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Австралии рекомендуют гражданам страны незамедлительно покинуть Ливан ввиду возможной эскалации конфликта между ливанской шиитской группировкой "Хезболла" и Израилем.

"Находящимся в Ливане австралийцам следует уехать незамедлительно, пока есть авиасообщение. Ситуация с обеспечением безопасности в Ливане может быстро ухудшиться", - предупредило в соцсети государственное агентство Smartraveller, в задачи которого входит информирование австралийцев о ситуации в странах мира.

"Аэропорт Бейрута может закрыться, а авиакомпании могут отменить полеты или значительно повысить цены на билеты. Возможно, что власти Австралии в таких условиях не смогут помочь вам покинуть страну", - сказано в сообщении.

Совет "не посещать Ливан" продолжает действовать с 19 октября 2023 года.