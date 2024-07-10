В Дортмунде в стычках болельщиков Англии и Нидерландов пострадали пять человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Дортмунде в преддверии полуфинального матча Чемпионата Европы по футболу произошли стычки между болельщиками сборных Англии и Нидерландов, пять человек получили травмы, передает АР со ссылкой на британское полицейское подразделение, которое занимается инцидентами с участием британских фанатов.

По словам полицейских, они изучают сообщения и видеозаписи из Дортмунда. По предварительной версии, в нескольких случаях нидерландские фанаты нападали на фанатов англичан в барах и пытались отобрать у них флаги. Пять человек получили незначительные травмы.

Предположительно в Дортмунде сейчас находятся около 100 тысяч иностранных футбольных болельщиков, в основном - нидерландцы и у многих нет билетов на матч.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Позже в среду начнется второй полуфинал, в котором сыграют Англия и Нидерланды. В первом полуфинале испанцы победили французов со счетом 2:1.