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Для МВД Германии Евро-2024 оказался менее проблемным, чем ожидалось

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полиция Германии зафиксировала во время Чемпионата Европы по футболу меньшее число инцидентов, чем ожидала, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер. Ее заявление цитирует АР.

"Было значительно меньше инцидентов в сфере безопасности и правонарушений, чем наши органы безопасности прогнозировали на мероприятие с миллионами людей", - сказала министр.

За дни чемпионата МВД выявило около 2,3 тысячи правонарушений, 700 из которых связаны с причинением вреда здоровью. Были задержаны 320 человек и еще 170 - арестованы.

Фезер отметила, что страна подготовилась к различным видам угроз, начиная от исламистского терроризма до кибератак. По ее словам, провести чемпионат на высоком уровне безопасности помогло то, что было задействовано много сотрудников полиции.

Ранее власти Германии в рамках контртеррористических мер ввели контроль на всех своих границах во время проведения матчей Евро-2024 в июне и июле.

Чемпионат Европы по футболу завершился 14 июля, победу одержала сборная Испании.

МВД Германия Испания Нэнси Фезер Евро-2024
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