США разместят стратегические вооружения в Германии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - США разместит большее количество стратегических вооружений в Германии, включая разрабатываемые гиперзвуковые ракетные системы, сообщил Белый дом.

"США начнут эпизодическое развертывание средств дальнего действия (...) в Германии в 2026 году в рамках плана постоянного их размещения в будущем", - говорится в тексте совместного заявления Вашингтона и Берлина, которое публикует Белый дом.

Согласно ему, речь идет о ракетах класса земля-воздух Standard Missile-6, крылатых ракетах Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние средства поражения наземного базирования в Европе".

"Реализация этих передовых возможностей продемонстрирует приверженность США Североатлантическому альянсу и их вклад в европейский комплекс сил сдерживания", - подчеркивается в заявлении.