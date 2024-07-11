Рябков пообещал ответ военных на планы размещения ракет США в Германии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российское военные уже взяли в работу сообщение Пентагона о планах по размещению ракет в Германии, сообщил журналистам в кулуарах форума БРИКС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я думаю, что это просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, который сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США в российском направлении. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал он.

По его словам, необходимо проанализировать, о каких конкретно системах пойдет речь.

"Промелькнуло, что это будут и наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что мы в очередной раз были правы, когда еще несколько лет назад заявили о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание", - отметил Рябков.

Он напомнил, что американцы тогда это опровергали, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.

"Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру", - отметил замглавы МИД.